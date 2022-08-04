Шведский телеканал извинился за "неправильный" репортаж о жителях Херсона

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Шведский телеканал SVT извинился перед зрителями за "неправильный" репортаж из Херсона, пишет портал Dagens Media.

Речь идет о материале, которые вышел в эфир 28 июля. Там демонстрировались кадры, на которых жители города плакали от радости, когда получали российские паспорта, а затем под звуки гимна присягали на верность Российской Федерации.

По информации издания, телезрители в Швеции восприняли такую подачу информации как "пропаганду" и направили в наблюдательный совет по радио и телевидению порядка 47 жалоб на телеканал.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления на регион, но потерпели крах. Он добавил, что украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсона, чтобы выпросить у Запада как можно больше денег.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.