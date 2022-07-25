В Британии признали, что западные СМИ намеренно скрывают правду об успехах РФ на Украине

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Западные средства массовой информации намеренно скрывают правду о крупных успехах России на Украине, заявил британский журналист Род Лиддл.

Он отметил тенденцию: чем больше успехов у российских военных, тем больше место в западных медиа отдается их воображаемым "зверствам".

"Такие сообщения лезут в "топ" заголовков и искажают реальную картину боев. Вся проблема состоит в том, что нам тоже не говорят правду. Каждое заявление украинского политика, каким бы откровенно нелепым оно ни было, принимается журналистами за чистую монету", – написал он в своей статье для газеты The Times.

Лиддл считает, что зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия ВСУ. Таким образом, подчеркнул он, взгляд Запада на конфликт не беспристрастен, а формируется принятием желаемого за действительное.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что боевики ВСУ, переодетые в форму российских военных, грабили дома местных жителей в Славянске, а украинские специалисты информационно-психологических операций фотографировали и снимали на видео эти действия, чтобы обвинить российских солдат в якобы актах мародерства. В ведомстве предупредили, что данный фейк киевские власти планируют широко распространить в украинских и западных СМИ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

