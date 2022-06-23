CNN планирует снять постановки фейковых терактов в Одессе – Минобороны РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Американский телеканал CNN и боевики украинского нацбатальона "Азов" планируют организовать съемку фейковых терактов в Одессе с целью обвинения России, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Одессу прибыли два репортера новостного канала CNN в сопровождении 10 военнослужащих националистического батальона Азов. Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах, для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий", – заявил он.

По словам Мизинцева, данная провокация и другие фейки о якобы имевших место бесчинствах российских военных планируется распространить в интернете и западных средствах массовой информации. Генерал подчеркнул, что ВС РФ в ходе военной спецоперации гуманно относятся к мирному населению и не наносят ударов по гражданской инфраструктуре.

Также Мизинцев рассказал о готовящейся провокации ВСУ в Харькове.

"В первую детскую городскую больницу Харькова боевики националистического батальона "Кракен" и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города. При этом здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове", – сказал он.

Генерал отметил, что для подготовки фейковых материалов в Харьков уже прибыли два репортера канала CNN в сопровождении 10 бойцов "Азова". В Вольнянске Запорожской области, в свою очередь, боевики разместили в здании профессионально-технического училища № 64 группу иностранных наемников, а на его территории – артиллерию и бронетехнику.

"В Дружковке в ДНР на территории школы № 8 (ул. Богдана Хмельницкого) боевиками националистических батальонов оборудованы опорные пункты, установлена артиллерия и РСЗО. При этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась", – добавил Мизинцев.

Ранее в Минобороны РФ доложили об уничтожении 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ и боевых машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) под Николаевом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.