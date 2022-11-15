Президенту Аргентины стало плохо на саммите G20 в Индонезии

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Президент Аргентины Альберто Фернандес почувствовал себя плохо на саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали. Об этом сообщается в Twitter пресс-службы аргентинского лидера.

Медики сообщили, что политик почувствовал головокружение. Обследование показало, что у Фернандеса понизилось давление.

"Поэтому было принято решение провести необходимые диагностические исследования, чтобы сохранить его здоровье и избежать осложнений", – говорится в сообщении.

По информации газеты Clarin, Фернандесу стало плохо перед выступлением в начале мероприятия. Отмечается, что причиной недомогания мог стать тепловой удар.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что главу МИД РФ Сергея Лаврова, который представляет Россию на саммите G20, доставили в больницу на Бали. В российском министерстве эти сообщения назвали "высшим пилотажем фейков". Позднее Лавров также опроверг эти данные.

Саммит G20 проходит в Индонезии 15–16 ноября.

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