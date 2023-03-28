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18:50

Политика

Берлускони госпитализирован в Милане – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони находится в клинике "Сан-Раффаэле" в Милане с 27 марта, сообщает газета Corriere della Sera.

По данным издания, у 86-летнего политика были жалобы на боли, врачи проводят обследования. Уточняется, что он может быть выписан в среду, 28 марта.

Ранее о госпитализации Берлускони сообщалось в августе 2021 года.

До этого он был госпитализирован с коронавирусом 2 сентября 2020 года. Позже врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию на ранней стадии. После Берлускони еще несколько раз попадал в больницу из-за проблем со здоровьем.

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