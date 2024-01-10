В Пентагоне не смогли назвать дату выписки госпитализированного Остина

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Глава Минобороны США Ллойд Остин остается в больнице, он продолжает контактировать с военным руководством страны, однако дата его выписки еще неизвестна. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

"Министр Остин в настоящее время остается госпитализирован в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и находится в хорошем состоянии", – поделился он.

По словам Райдера, шеф Пентагона находится на связи с высокопоставленными представителями оборонного ведомства США. 10 января Остин поговорил с главой центрального командования генералом Эриком Куриллой, а также с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим, уточнил он.

Ранее сообщалось, что у Остина в декабре 2023 года был диагностирован рак простаты. Мужчину госпитализировали в январе из-за осложнений, появившихся после хирургической процедуры, которую ему провели 22 декабря прошлого года.

В Белом доме на фоне ситуации заявили, что шеф Пентагона полностью исполняет свои обязанности, планов по отправке его в отставку нет.

По некоторым данным местных СМИ, ведомство в течение трех дней не информировало администрацию президента США о госпитализации главы Минобороны Штатов. Новость о состоянии Остина шокировала высших должностных лиц страны, писали в прессе.

Позже координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил, что в администрации американского лидера никто не знал про наличие у министра обороны рака простаты до утра 9 января. Однако он подчеркнул, что президент Штатов Джо Байден все равно сохраняет полное доверие к Остину и надеется на то, что он поправится в ближайшее время.