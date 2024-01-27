Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить военные действия в Газе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и немедленно прекратить военную операцию и массовые убийства в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой турецкие СМИ.

По его словам, решение международного суда ООН в отношении Израиля, принятое накануне, подтверждает правоту Анкары в том, что мир больше пяти.

"Мы вновь призываем Израиль прислушаться к призывам международного сообщества и международных организаций и как можно скорее прекратить нападения и массовые убийства в Газе", – сказал Эрдоган.

26 января Международный суд ООН постановил, что Израиль обязан принять все меры для предотвращения геноцида в Газе. Председатель суда Джоан Донохью озвучила решение по иску ЮАР о возможном нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

В настоящий момент известно, что число жителей Газы, погибших в результате ударов Израиля, достигло 25 700 человек. Травмы получили 63 740 человек.

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