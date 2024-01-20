Байден допустил двухгосударственное решение конфликта на Ближнем Востоке

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Американский президент Джо Байден допустил возможность двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта при нынешних властях Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом со ссылкой на слова Байдена пишет ТАСС.

По словам главы Белого дома, Нетаньяху не выступает против подобной идеи. Байден добавил, что обсуждал данный вопрос с израильским премьером по телефону 19 января.

Ранее глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивные бои на юге сектора Газа подходят к завершению.

До этого в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что конфликт между Палестиной и Израилем рискует стать кризисом регионального масштаба, распространившись на Ливан, Сирию, Ирак и страны Красного моря.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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