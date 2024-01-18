18 января, 17:12Происшествия
Число погибших из-за израильских ударов жителей Газы возросло до 24 620
Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD
Число погибших из-за ударов Израиля жителей сектора Газа увеличилось до 24 620 человек. Об этом сообщил представитель палестинского Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра, передает РИА Новости.
По его словам, 61 830 пострадали.
Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".
Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву дополнительную группу граждан РФ, эвакуированных из Газы. Спецборт с россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово. В Россию доставили еще 35 человек, включая 25 детей.
Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово
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