Число погибших из-за израильских ударов жителей Газы возросло до 24 620

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Число погибших из-за ударов Израиля жителей сектора Газа увеличилось до 24 620 человек. Об этом сообщил представитель палестинского Минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра, передает РИА Новости.

По его словам, 61 830 пострадали.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву дополнительную группу граждан РФ, эвакуированных из Газы. Спецборт с россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово. В Россию доставили еще 35 человек, включая 25 детей.

Борт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово