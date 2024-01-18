Спецборт МЧС РФ доставил в Москву дополнительную группу эвакуированных из Газы россиян

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Москву дополнительную группу граждан РФ, эвакуированных из Газы, сообщает ТАСС.

Спецборт с россиянами и членами их семей приземлился в аэропорту Домодедово. В Россию доставили еще 35 человек, включая 25 детей.

Ранее директор Ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач заявил, что в секторе Газа остается небольшое количество россиян. По его словам, они либо не получили разрешения соответствующих властей, либо добровольно отказались от выхода, поскольку не было разрешения для их родственников.

Он указал, что российская сторона получила разрешения на эвакуацию через КПП "Рафах" для порядка 1,3 тысячи человек. Среди эвакуированных, кроме россиян и палестинцев, были граждане Украины, Швеции, Марокко и Киргизии. На данный момент через КПП "Рафах" вышли и уже прибыли спецрейсами МЧС России 1 125 человек, из которых 644 – граждане России.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ