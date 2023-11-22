Путин назвал помощь людям и эвакуацию россиян из Газы святой обязанностью

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Почти 900 человек обратились к России с целью эвакуироваться из сектора Газа на фоне обострения арабо-израильского конфликта. Помощь людям – это святая обязанность России. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством РФ.

Российский лидер, выступая на совещании, попросил главу МЧС России Александра Куренкова доложить о ходе эвакуации граждан и процессе доставки гуманитарной помощи в регион.

"Там ситуация давно уже вышла за грань критической, к нам обратились 900 человек с просьбой вывезти (их) оттуда, из них 639 граждан России и еще 271 человек – это их родственники", – сказал Путин.

Куренков, выступая перед президентом, подтвердил озвученные им данные и отметил, что границу с Египтом пересекли 484 россиянина, а также 87 их родственников, которые являются гражданами других государств.

Говоря об объемах гуманитарной помощи, глава МЧС уточнил, что в Газу ее было направлено более 245 тонн. Поставки осуществлялись десятью рейсами. Содержимое гумпомощи формировали на комбинатах Росрезерва, а также жители российских регионов. Следующий рейс с гумпомощью отправится из РФ в Газу 23 ноября.

Путин, заслушав доклад Куренкова, заявил, что эвакуация россиян из палестинского региона с критической ситуацией – важная гуманитарная и благородная миссия. Он обратил внимание, что оказать помощь людям – это святая обязанность России.

Ранее боевики палестинского радикального движения ХАМАС заявили о готовности выпустить 50 израильских заложников – женщин и детей до 19 лет – в рамках четырехдневного гуманитарного перемирия. В ответ на это Израиль должен будет освободить 150 палестинцев.



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