В Кремле оценили соглашение между Израилем и ХАМАС

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В Кремле позитивно смотрят на соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Положительно. Это первые хорошие новости из Газы за очень длительное время", – отметил он.

До этого стало известно, что сделка еврейского государства с ХАМАС по четырехдневной гуманитарной паузе имеет ограничение в 10 дней и будет состоять из нескольких этапов. Соглашение будет являться действующим с момента освобождения первой группы заложников. На первом этапе Палестина должна отпустить в Израиль 50 заложников.

В МИД Катара официально согласовали гуманитарную паузу в секторе Газа. Время начала перемирия объявят в течение суток, оно составит четыре дня с возможностью продления.

Кроме того, в ХАМАС также подтвердили достижение договоренности с Израилем о четырехдневном гуманитарном перемирии в Газе и освобождении заложников.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу