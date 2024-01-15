Глава МО Израиля анонсировал скорое завершение интенсивных боев на юге Газы

Фото: ТАСС/EPA/HAITHAM IMAD

Интенсивные бои на юге сектора Газа подходят к завершению, заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант.

"В начале боевых действий мы (Израиль. – Прим. ред.) обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около 3 месяцев. На севере анклава этот этап завершился", – цитирует министра РИА Новости.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев.

При этом Белый дом призвал Израиль снизить интенсивность боевых действий в Газе. Однако до этого американская сторона одобрила сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров и сопутствующего оборудования на сумму порядка 147,5 миллиона долларов.

Макрон предложил Западу воевать с ХАМАС