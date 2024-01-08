Блинкен заявил, что ближневосточные страны хотят нормализации отношений с Израилем

Фото: depositphotos/palinchak

Саудовская Аравия и другие ближневосточные государства заинтересованы в установлении отношений с Израилем при условии прекращения боевых действий в Газе. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своего ближневосточного турне, передает телеканал CNN.

Кроме того, уточнил он, для нормализации отношений потребуется план реализации двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта.

"И я могу сказать, что здесь есть явная заинтересованность в том, чтобы этого добиваться, явный интерес в регионе к тому, чтобы этого добиваться", – сказал Блинкен.

Ранее главы внешнеполитических ведомств Турции и США Хакан Фидан и Энтони Блинкен встретились в Стамбуле, где обсудили урегулирование ситуации в секторе Газа.

Между тем американская сторона одобрила сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров и сопутствующего оборудования на сумму порядка 147,5 миллиона долларов.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей и военных. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Макрон предложил Западу воевать с ХАМАС