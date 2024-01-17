В МИД РФ назвали приоритетной задачу по вызволению сограждан из плена ХАМАС

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Освобождение сограждан из плена ХАМАС является одной из приоритетных задач Москвы, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на встрече с родственниками гражданина РФ Александра Лобанова, удерживаемого в настоящий момент в секторе Газа.

"Последовательная и целенаправленная работа на данном направлении уже принесла нужные результаты и будет продолжена", – говорится в публикации, размещенной на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат заверил, что российская сторона прикладывает все усилия для освобождения Лобанова и других сограждан из плена.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев.

По последним данным, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 24 100 человек, а число пострадавших выросло до 60 834.



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