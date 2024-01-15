Число погибших в секторе Газа превысило 24 тысячи человек

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В результате израильских ударов по сектору Газа погибли 24 100 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на власти анклава.

По последним данным, число пострадавших выросло до 60 834 человек.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев.

При этом Белый дом призвал Израиль снизить интенсивность боевых действий в Газе. Однако до этого американская сторона одобрила сделку по продаже Израилю артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров и сопутствующего оборудования на сумму порядка 147,5 миллиона долларов.



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