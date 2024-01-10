Израиль отклонил апелляцию иностранных СМИ о доступе в сектор Газа

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Верховный суд Израиля отклонил апелляцию иностранных СМИ о предоставлении независимого доступа журналистам в сектор Газа. Об этом пишет газета Times of Israel.

Доступ журналистам в анклав был запрещен после того, как ХАМАС напал на Израиль 7 октября.

В постановлении суда указано, что разрешение журналистам находиться в секторе Газа может привести к "разглашению оперативных подробностей", что может быть опасным для войск Израиля, находящихся на территории анклава.

"Запрет Израиля на доступ независимой иностранной прессы в Газу в течение 95 дней подряд является беспрецедентным", – заявили в ассоциации иностранной прессы в Иерусалиме.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа возросло до 23 084 человек.



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