Число погибших в секторе Газа превысило 23 084 человек

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Число погибших жителей сектора Газа из-за ударов Израиля составило 23 084 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав палестинского анклава.

Количество раненых приблизилось к 59 тысячам.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

В январе премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться еще несколько месяцев. По его словам, завершение наземной операции, проводимой в секторе Газа, будет тогда, когда армия обороны Израиля достигнет всех целей и ликвидирует радикальное палестинское движения ХАМАС.

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