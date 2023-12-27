Палестина поддерживает предложение Москвы провести мирную конференцию – посол в РФ

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Палестина поддерживает предложение Москвы провести международную мирную конференцию для разрешения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил палестинский посол в РФ Абдельхафиз Нофаль.

"Мы согласны с Россией в том, что единственным путем к справедливому и прочному урегулированию является созыв международной мирной конференции с участием государств – членов Совета безопасности, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества на основе международных законных резолюций, принципа сосуществования двух государств и арабской мирной инициативы", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва считает необходимым создание механизма внешнего сопровождения для обеспечения двугосударственного решения палестино-израильской проблемы.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

22 декабря стало известно, что Соединенные Штаты заблокировали российскую поправку к резолюции Совета безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал к срочному приостановлению военных действий в Газе, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ.

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