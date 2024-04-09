Турция ограничила экспорт товаров в Израиль

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С 9 апреля власти Турции ввели ограничения на экспорт товаров в Израиль в связи с продолжающимися ударами израильской армии по сектору Газа, передает RT со ссылкой на TRT Haber.

Уточняется, что на первом этапе это коснется 54 товаров, среди которых авиационное топливо, моторные масла и минеральные удобрения. Соответствующие решения будут незамедлительно реализованы министерством торговли.

Кроме того, Анкара также решила принять новые меры против Израиля, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Известно, что эти ограничения были одобрены президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее стало известно, что власти Израиля временно откроют порт "Ашдода" и КПП "Эрез", который был значительно поврежден еще 7 октября, для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Кроме того, Израиль также увеличит объем поставляемой гуманитарной помощи из Иордании через КПП "Керем-Шалом".

До этого США выдвинули Израилю условие по дальнейшим поставкам оружия. Так, Соединенные Штаты хотят получить письменные гарантии, что ЦАХАЛ будет соблюдать международное право при применении американского оружия в секторе Газа.