США выдвинули Израилю условие по дальнейшим поставкам оружия

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Соединенные Штаты хотят получить письменные гарантии от Израиля, что ЦАХАЛ будет соблюдать международное право при применении американского оружия в секторе Газа. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По данным СМИ, обязательство прописано в письме, которое администрация американского лидера Джо Байдена передала израильским властям. Его необходимо подписать до середины марта, чтобы госсекретарь США Энтони Блинкен смог заверить гарантии к концу месяца, в ином случае поставки оружия Израилю будут приостановлены.

Один из собеседников издания отметил, что такие же послания направлены и другим странам, использующим американское оружие. Государствам – участникам конфликтов дали 45 дней на подписание, остальным – 180 дней.

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Израиль дал понять, что сможет предоставить гарантии. Минобороны Израиля отказалось от комментариев.

В материале уточнили, что соответствующие требования разослали в соответствии с меморандумом о национальной безопасности, который Байден подписал в феврале. В документе нет конкретных государств, но новые правила появились после того, как некоторые сенаторы-демократы выразили обеспокоенность по поводу действий ЦАХАЛ в секторе Газа.

В Совете нацбезопасности подчеркнули, что меморандум обеспечивает последовательную и прозрачную структуру для получения гарантий соблюдения уже существующих стандартов, новые не вводятся.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС. СМИ отмечали, что администрация Байдена готовится отправить Израилю вооружение на десятки миллионов долларов, несмотря на официальные требования Вашингтона о прекращении огня в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".