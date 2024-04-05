Власти Израиля временно разрешат поставки помощи в Газу через КПП "Эрез"

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Власти Израиля временно откроют порт "Ашдода" и КПП "Эрез" для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

"Израиль временно открывает порт "Ашдода" для гуманитарных поставок и откроет пропускной пункт "Эрез" на севере сектора Газа впервые с тех пор, как он был значительно поврежден 7 октября", – указано в сообщении.

Отмечается, что Израиль также увеличит объем поставляемой гуманитарной помощи из Иордании через КПП "Керем-Шалом".

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что увеличение поставок гуманитарной помощи предотвратит гуманитарный кризис, а также имеет важное значение для обеспечения продолжения боев и достижения целей войны.

Ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о недопустимости ударов по гуманитарным работникам в секторе Газа. Он также заявил израильскому премьер-министру, что политика США в отношении сектора Газа будет зависеть от того, какие действия по увеличению объемов доставки гуманитарной помощи предпримет Израиль.

Нетаньяху ранее назвал "непреднамеренным" удар израильской армии по Газе, в ходе которого погибли члены гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня". Он назвал ситуацию "трагическим случаем", признал, что из-за удара погибли невинные люди и пообещал, что правительство сделает все, чтобы такого больше не повторилось.

Среди погибших сотрудников организации "Всемирная центральная кухня" есть граждане Польши, Австралии и Великобритании. Помимо иностранных граждан, погиб водитель-палестинец.