Армия Израиля назвала серьезной ошибкой удар, из-за которого погибли волонтеры

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Армия обороны Израиля назвала серьезной ошибкой израильский удар по Газе, в ходе которого погибли члены гуманитарной организации "Всемирная центральная кухня". Об этом сообщает РИА Новости.

"Это была ошибка, последовавшая за неправильной идентификацией – ночью, во время войны, в очень сложных условиях. Этого не должно было произойти", – заявил глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Он подчеркнул, что инцидент стал "серьезной ошибкой" и заявил, что удар был проведен не с целью причинить вред сотрудникам организации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее также назвал "непреднамеренным" удар израильской армии по гражданским в Газе. Он назвал ситуацию "трагическим случаем", признал, что из-за удара погибли невинные люди и пообещал, что правительство сделает все, чтобы такого больше не повторилось.

Среди погибших сотрудников организации "Всемирная центральная кухня" есть граждане Польши, Австралии и Великобритании. Помимо иностранных граждан, погиб водитель-палестинец.