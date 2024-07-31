Посол Ирана: убийство главы политбюро ХАМАС нарушает международные законы

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Убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране нарушает все международные законы и международное право. Об этом ТАСС заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Согласно информации, которой мы сейчас обладаем, сегодня ночью (31 июля 2024 года. – Прим. ред.) его резиденция в Тегеране подверглась террористической атаке со стороны сионистского режима", – рассказал он.

Также, по словам дипломата, Израиль уничтожил в секторе Газа 12 родственников Хании, в том числе его детей и внуков. Сионисты в ходе недавнего штурма сделали это целенаправленно, утверждает Джалали. Он выразил уверенность в том, что террористические действия не повлияют на решимость Палестины к освобождению оккупированных земель.

Убийство главы политбюро ХАМАС показало, что Запад хочет в регионе эскалации конфликта, продолжил глава иранского диппредставительства. Западные страны утверждают, что они выступают за переговоры и прекращение войны в Газе, однако этот теракт говорит об "отсутствии у них воли к прекращению атак режима против беззащитного палестинского народа", уточнил дипломат.

Иран ожидает, что представители всех независимых стран осудят убийство, как это сделал МИД России и российские должностные лица, добавил Джалали.

О смерти Хании стало известно 31 июля. Как пишут СМИ, ракета была запущена из иностранного государства – удар по зданию был нанесен с воздуха в 02:00 по местному времени (01:30 по московскому).

В момент гибели глава политбюро ХАМАС находился в специальной резиденции на севере Тегерана, предназначенной для ветеранов боевых действий. Согласно заявлению Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), вместе с Ханией был убит его телохранитель.

Ответственность за убийство политика в ХАМАС возложили на США и Израиль. Однако госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что страна не причастна к преступлению и не знала о его подготовке.