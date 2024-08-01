Постпред Ирана в ООН заявил, что Тегеран оставляет за собой право ответить на удар Израиля

Фото: ТАСС/AP/Yuki Iwamura

Иран оставляет за собой право отреагировать на удар Израиля по Тегерану, в котором был убит глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Такое заявление сделал постпред Ирана Саид Иравани на экстренном заседании Совета безопасности ООН.

"Исламская Республика Иран оставляет за собой неотъемлемое право на самооборону в соответствии с международным правом, чтобы решительно отреагировать на эти террористические и преступные действия, когда сочтет это необходимым и целесообразным", – приводит его слова РИА Новости.

Иравани отметил, что в этом преступлении нельзя упускать из виду ответственность США. По его словам, убийство Хании было бы невозможно без санкции Вашингтона и поддержки со стороны разведки США.

Он также призвал международное сообщество, и, в частности, Совбез ООН, предпринять решительные действия и привлечь виновных к ответственности. По его словам, неспособность Совбеза всемирной организации принять решение, поощряет Израиль совершать военные преступления против палестинцев и акты агрессии против других стран.

Ранее стало известно, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи отдал приказ о нанесении прямого удара по Израилю в ответ на убийство ракетным ударом главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

О смерти Хании стало известно 31 июля. Согласно данным СМИ, ракета была запущена из иностранного государства.