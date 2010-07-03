Пресс-конференция Квентина Тарантино. Прямой эфир

7 августа Квентин Тарантино презентует в Москве свой девятый фильм "Однажды в ...Голливуде". Журналистам режиссер расскажет о работе над сценарием и фильмом, поделится впечатлениями от съемочного процесса и ответит на вопросы. Также в пресс-конференции примут участие продюсеры Шеннон Макинтош, Дэвид Хейман и актер Коста Ронин, исполнивший в фильме роль Войтека Фриковски, друга Романа Полански.

Действие нового фильма происходит в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Популярный актер Рикк Далтон, его играет Леонардо ди Каприо, и дублер Рикка Клифф Бут в исполнении Брэда Питта пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.