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06:33

Музей московского транспорта откроется в 2023-2024 годах

город досуг транспорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Музей московского транспорта откроется в "Гараже грузовых машин" на улице Новорязанской в 2023-2024 годах, передает Агентство "Москва".

Как рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в данный момент площадку для музея приводят в первозданный вид. "Планируем примерно через три-четыре года открыть здесь музей московского транспорта", – сказал он.

Ликсутов добавил, что у транспортного комплекса Москвы собрана большая коллекция различной техники. "Часть ее москвичи уже видели в рамках Дня московского транспорта, когда мы показывали наши трамваи, автобусы и троллейбусы", – отметил он.

Изначально гараж, построенный по проекту архитектора Константина Мельникова в 1929-1931 годах, был предназначен для грузовых автомобилей Московского коммунального хозяйства.

В 1948 году на его базе создали четвертый автобусный парк, который действовал до 2017 года. Исторические здания гаража будут восстановлены.

Ранее стало известно, что работы по реставрации Дома Мельникова в Кривоарбатском переулке могут начаться в 2021 году.

Музей транспорта создадут в "Гараже грузовых машин"

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