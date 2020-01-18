Реставрация Дома Мельникова в столице может начаться в 2021 году

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Работы по реставрации Дома Мельникова в Кривоарбатском переулке могут начаться в 2021 году. Об этом рассказал журналистам директор музея Мельниковых Павел Кузнецов.
"Работа по исследованию состояния дома заняла два года. Мы готовы перейти к реальному проекту, а в период 2021-2023 года и к самим работам", – приводит его слова "Интерфакс".
Кузнецов напомнил, что жилое здание 1927-1929 годов постройки в течение последних пяти лет используется как музей, поэтому нагрузка на него значительно возросла.
Исследования показали, что при наличии факторов, негативно влияющих на объект, развитие деформации ему не грозит. В целом здание дошло до нашего времени в хорошем состоянии.
Кузнецов также напомнил, что в планах значится номинация на включение объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Предыдущая реставрация проводилась в 1990-е годы.
Одноквартирный жилой "Дом Мельникова" — памятник архитектуры советского авангарда, который построил архитектор Константин Мельников для себя и своей семьи.
Мельников – один из родоначальников советского авангарда, автор проекта знаменитого дома-фары на Авиамоторной улице в Лефортове (гараж Госплана).
Ранее сообщалось, что Мосгорнаследие утвердило проект реставрации бывшей конторы Новосухаревского рынка в Красносельском районе.
Трехэтажное здание в форме треугольника с обрезанным углом в стиле советского конструктивизма 20-30-х годов является самой ранней работой Мельникова.