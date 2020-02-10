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Москва 24

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Культура

11:59

Часы работы выставки Сальвадора Дали продлили

культура досуг город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в "Манеже" по определенным дням будет открыта почти до полуночи. Новый режим работы экспозиции вступит в силу с 13 февраля и будет установлен до 29 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По четвергам, пятницам и субботам планируется запускать более продолжительные сеансы. Как объяснили в пресс-службе организаторов экспозиции, с воскресенья по среду посмотреть работы прославленного мастера можно будет с 10:00 до 20:45. В конце недели выставка будет доступна также с 10:00, но до 23:45.

Сообщается, что с четверга по субботу можно будет купить специальные билеты – они дают право приехать на выставку только с 21:00 и до ее закрытия. Такие билеты стоят дешевле.

На минувшей неделе сообщалось, что художественная экспозиция работ Сальвадора Дали побила рекорд выставок Фриды Кало и Валентина Серова по посещаемости. На 7 февраля 2020 года в "Манеже" побывало более 500 тысяч человек.

Выставку картин Дали ежедневно посещает до 10 тысяч человек

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