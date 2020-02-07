Гости в костюмах смогут попасть на выставку Дали бесплатно и без очереди

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж" для гостей в костюме живописца 14 февраля можно будет посетить бесплатно и без очереди. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу организаторов выставки – Музея Фаберже и культурно-исторического фонда "Связь времен".

"14 февраля – день, когда вы сможете попасть на выставку "Сальвадор Дали. Магическое искусство", миновав очередь. Стоит лишь применить немного фантазии. Примерьте на себя образ Дали – и тогда вход на экспозицию будет бесплатным и без очереди", – сказали в пресс-службе.

На выставке в этот день будет работать фотограф. Обладатели лучших костюмов получат эксклюзивные очки от испанского бренда, набор переводных татуировок и подарочный сертификат на выходные в историческом отеле Москвы.

Ранее Сергей Собянин назвал выставку Сальвадора Дали самым ярким культурным событием января. Мэр города отметил, что некоторые работы живописца привезли в Москву впервые.

Выставка работ знаменитого живописца "Сальвадор Дали. Магическое искусство" открылась в Москве 28 января. На ней представлено свыше 180 произведений мастера. Посетить экспозицию можно будет до 25 марта.

Организаторы выставки сообщили, что к концу первого дня работы экспозиции было продано 35 тысяч онлайн-билетов. Уточняется, что в порядке живой очереди приобрести входной билет возможно, однако время ожидания может растянуться на час.

