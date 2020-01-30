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Москва 24

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Культура

17:02

Мослекторий: кем был Дали, гением или сумасшедшим

Мослекторий культура

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

17 февраля в Российской государственной детской библиотеке поэт и писатель Дмитрий Макаров продолжит знакомить нас с великими мастерами живописи и искусства. На этот раз слушателей ждет лекция "Тесные туфли Сальвадора Дали", посвященная творчеству одного из самых загадочных и экстравагантных представителей сюрреализма.

Сальвадор Дали является автором почти 1500 работ, среди которых есть и живопись, и графика, и скульптура. Художник также был блестящим литератором, декоратором и ювелиром. Но что многие из нас помнят о нем, кроме его необычных усов?

Дали стал одним из первых художников, который вложил немало сил и таланта в то, чтобы создать произведение искусства из самого себя. Жизнь Дали можно рассматривать как бесконечную череду эпатажных и порой небезобидных выходок.

Про его картины многие обыватели могут сказать: "Это работы сумасшедшего!" Так кто же такой Дали? Никогда не скучающий гений, наделенный многими дарованиями, или душевно больной? Блестящий драматург собственной судьбы или, как он сам себя назвал, художник, надевающий тесные туфли, подходя к новой творческой задаче? На эти и другие вопросы ответит писатель и поэт Дмитрий Макаров.

Смотрите трансляцию 17 февраля в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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