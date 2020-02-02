Собянин назвал выставку Дали самым ярким культурным событием января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин назвал выставку Сальвадора Дали в ЦВЗ "Манеж" самым ярким культурным событием января. Об этом мэр написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Это крупнейшее собрание работ мастера в России. Некоторые привезли в Москву впервые", – напомнил глава города.

Выставка работ знаменитого живописца "Сальвадор Дали. Магическое искусство" открылась в Москве 28 января. На ней представлено свыше 180 произведений мастера. Посетить экспозицию можно будет до 25 марта.

Организаторы выставки сообщили, что к концу первого дня работы экспозиции было продано 35 тысяч онлайн-билетов. Уточняется, что в порядке живой очереди приобрести входной билет возможно, однако время ожидания может растянуться на час.