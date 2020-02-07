Выставка Дали побила рекорд посещаемости экспозиций Серова и Кало

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Художественная выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Центральном выставочном зале "Манеж" стала настолько популярной, что побила рекорд посещаемости экспозиций Фриды Кало и Валентина Серова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В будние дни выставку Сальвадора Дали посещают 8,5–9 тысяч посетителей, а в выходные – около 10 тысяч человек в день. Это абсолютные рекорды отмечены нашими партнерами", – заявил председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен" Владимир Воронченко.

По словам эксперта, в фонде "Гала – Сальвадор Дали" и Центре искусств королевы Софии заявили, что открытая в Москве выставка стала самой массовой для испанских авторов за пределами родной страны. По предварительным данным, в "Манеже" уже побывало более 500 тысяч человек.

Экспозиция "Сальвадор Дали. Магическое искусство", составленная примерно из 180 произведений мастера, открылась 28 января. Работы испанского живописца будут в Москве до 25 марта нынешнего года.

