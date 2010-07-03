Новый корпус появится у Театрального музея имени Бахрушина

У Театрального музея имени Бахрушина появится новый корпус, в котором оборудуют лекторий, выставочный зал, сувенирный магазин и кафе, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Реконструкция пройдет в четырехэтажном здании, которое расположено в доме № 20 на Татарской улице по соседству с главным корпусом музея.
Строение было возведено в 1937 году по проекту архитектора Леонида Гриншпуна в стиле конструктивизма. В разные годы там размещались школа, госпиталь, медсанчасть. В 2016 году дом был передан Бахрушинскому музею. Реконструкцию планируют завершить в 2021 году. Здание не является памятником архитектуры.
"Здание выкрасят в один цвет с основным корпусом. В порядок также приведут декоративные элементы на фасадах – плоские пилястры (полуколонны) и горизонтальный декор в виде пояса (тяги)", – рассказал главный архитектор города Москвы Сергей Кузнецов.
На первом этаже центра откроют сувенирный магазин и кафе с летней верандой. На втором этаже оборудуют выставочные залы. Также откроется образовательный лекторий.
Театральный музей имени А.А. Бахрушина существует с 1894 года. В настоящее время он насчитывает девять филиалов в Москве, а также два филиала за ее пределами – в Зарайске и Ульяновске. Всего в его фондах хранится около полутора миллионов экспонатов.
В коллекции музея эскизы костюмов и декораций, портреты театральных деятелей, рукописи Грибоедова, Немировича-Данченко, Шаляпина, Мочалова и других. В 2019 году музей отмечает свое 125-летие.
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