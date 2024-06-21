Минюст РФ признал нежелательными канадскую, американскую и финскую НПО

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Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории страны, финскую НПО International Russian Radio & Television (IRR/TV), а также канадскую и американскую структуры под одним названием Great Commission Media Ministries (GCMM). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в этот список попали Германский исторический институт (DHI Moskau), американская НПО Freedom House вместе с эстонской организацией Stop Occupation of Karelia и украинским фондом помощи "Вернись живым".

Между тем Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности признавать нежелательными в России любые зарубежные организации, в том числе те, учредителями которых выступают иностранные госорганы.

Также внесла поправки к УК РФ об ответственности за участие в деятельности любых зарубежных организаций, которые признаны в России нежелательными. Так, за участие в них человеку может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет, а за ее организацию – до 6 лет лишения свободы.

