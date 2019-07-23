Безопасный переход. Где построят путепроводы для пешеходов через первые диаметры

Через железнодорожные пути московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск возведут 12 наземных и подземных тоннелей. К созданию их проектов приступила Москомархитектура, об этом сообщила председатель ведомства Юлиана Княжевская.

По ее словам, проекты четырех пешеходных путепроводов из двенадцати практически готовы. "Большая часть переходов заменит существующие настилы, по которым пешеходы переходят через пути", – пояснила глава ведомства. Читайте о том, где появятся новые переходы и когда запустят первые центральные диаметры.

Где построят первую четверку?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Савеловском направлении Московской железной дороги планируют продлить подземный переходный переход через Дмитровское шоссе. Тоннель проложат под железной дорогой в районе дома 14, строения 1, по Дмитровскому шоссе, рядом с гостиницей "Молодежная".

Пешеходы пойдут по тоннелю от пересечения Дмитровского шоссе с Красностуденческим проездом, пересекут автомагистраль, железную дорогу и выйдут к улице Яблочкова.

Подземный переход длиной 55 метров и шириной четыре метра соединит Тимирязевский район с Бутырским. Настил на железной дороге для пешеходов и светофоры планируют убрать.



Через Дмитровское шоссе и железную дорогу планируют построить еще один подземный тоннель. Вход в него будет в районе магазина "Спортмастер" по Дмитровскому шоссе, дому 37, корпусу 1.

Длина пешеходного перехода составит 90 метров, а ширина – четыре. Выведет длинный тоннель на улицу Яблочкова и свяжет безопасным ходом под шоссе и железной дорогой Тимирязевский и Бутырский районы. Если проект будет реализован, то существующую наземную зебру и светофор на шоссе, а также настил через пути уберут.

Между Савеловским и Белорусским вокзалами в створе с улицей Пятого Ямского поля возведут переход над железной дорогой. Он заменит одноуровневый с путями настил из резиновых плит. Это позволит пешеходам безопасно попадать из Тверского района в Беговой, с улицы Бутырский Вал – на улицы Ямского Поля, Правды, а также Бумажный проезд.

Подземный переход через пути Курского направления Московской железной дороги планируется проложить под улицей Каспийской от улицы Медиков. Его длина составит 109 метров.

Тоннель свяжет жилые кварталы района Царицыно с одноименным музеем-заповедником. Пешеходы безопасно пересекут оживленную улицу и железную дорогу и попадут в парк. Сейчас организованного перехода здесь нет.

Через район Царицыно пройдет второй центральный диаметр Нахабино – Подольск с интервалом движения поездов в час пик каждые шесть минут.

Где построят остальные восемь?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На первых московских диаметральных маршрутах – МЦД 1 Одинцово – Лобня и МЦД 2 Нахабино – Подольск – построят еще восемь наземных и подземных пешеходных переходов через железную дорогу.

По словам главы Москомархитектуры, их проекты будут рассмотрены на публичных чтениях до конца лета, а до конца года планируется завершить проектировку.

На Курском направлении МЖД, где пройдет МЦД 2, появятся три перехода. Длинный безопасный путь через железную дорогу и Нижегородскую эстакаду проложат от улицы Новохохловской в районе дома 17, строения 1, до Автомобильного проезда.

К парку Царицыно новый переход возведут между улицей Каспийской (рядом с домом 26) и Новоцарицынским шоссе.

В Щербинке между улицами Желездорожной (дом 8) и Новостроевской (дом 8) на железной дороге уберут настил и построят внеуличный переход.



В западной части второго диаметра – на Рижском направлении МЖД – также построят три перехода: от улицы Вучетича до Петровско-Разумовского проезда, от первого Тушинского проезда к Волоколамскому шоссе, от Большого Коптевского проезда до Тимирязевского парка.

Две пешеходные связи сделают на МЦД-1 Одинцово – Лобня.



Один проложат под путями Смоленского направления МЖД и Северным дублером Кутузовского проспекта – от Полоцкой улицы до улицы Гвардейской. От Дмитровского шоссе в районе дома номер семь через железнодорожную магистраль построят переход в сторону улицы Яблочкова.

Зеленый свет диаметрам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Решение о строительстве внеуличных пешеходных переходов через железнодорожные пути первых диаметральных маршрутов одобрила градостроительная земельная комиссия (ГЗК) Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным, 28 июня 2018 года.



Интервал движения между поездами в часы пик будет шесть минут – в обе стороны. Если оставить настилы, оборудованные световой и звуковой сигнализациями, то на них все время будет гореть красный свет.

"Переходы планируют построить из-за увеличения интенсивности движения железнодорожного транспорта после запуска первой линии Московских центральных диаметров", – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Запустить первые две диаметральные линии планируют в ноябре этого года. Об этом сообщил на девятом московском урбанистическом форуме заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, железнодорожные ветки свяжут между собой 46 районов города, кроме того, скоростной транспорт появится там, где пока нет станций метро.

"В районах Северный, Дмитровский, Восточное Дегунино, Можайский и Щербинка сегодня нет метро, а здесь проживает более 400 тысяч человек. Улучшится транспортная доступность и тех территорий, где станции метро и Московского центрального кольца есть, но расположены далеко от значительной части жилых массивов", – отметил заммэра.

На первом диаметре откроют 28 станций, с них можно будет сделать пересадки на станции метро, МЦК и радиальные направления Московской железной дороги. На втором диаметре запланировано 38 остановок.

По стандартам метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На центральных диаметрах будет тот режим работы, что и на метро и МЦК – с 5:30 до 1:00. И те же сервисы, к которым привыкли пассажиры метрополитена. Об этом рассказал руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Например, по его словам, на новую транспортную систему распространится зона действия службы помощи маломобильным гражданам, действующая в метрополитене.

"За пассажиром приедут в любую точку диаметрального маршрута и доставят по нужному адресу. Если пассажиру нужно доехать из Одинцова в Шереметьево, то его встретят в Одинцове, инспектор доедет до аэропорта, а там доведет до здания или до стойки регистрации", – пояснил Максим Ликсутов.

Он также отметил, что будет создана единая электронная база забытых вещей в метро, на МЦК и МЦД и утвержден единый стиль общения с пассажирами, а также обновится более 60 тысяч элементов навигации.

"Мы постарались детально продумать навигацию, чтобы она была понятна пассажирам, чтобы они ясно и четко понимали, как доехать, кому задать вопрос, как найти тот или иной объект", – рассказал глава столичного Дептранса.

Сеть из железнодорожных линий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В будущем в Москве появятся и другие диаметры: Зеленоград – Раменское (МДЦ-3), Апрелевка – Железнодорожный (МЦД-4) и Пушкино – Домодедово (МЦД-5).

Общая длина пяти маршрутов составит 446 километров. Для жителей Москвы и области станет доступно более 200 станций.

Запуск третьего диаметра Зеленоград – Раменское намечен на конец 2021 – начало 2022 года. На маршруте длиной 88 километров будет 43 станции.

Жители Химок смогут добираться до центра столицы в два раза быстрее. Так, путь от платформы Химки до будущей первой пересадочной станции Ховрино-2 займет всего пять минут.

Сейчас связывает Ленинградское направление Октябрьской железной дороги и Казанское направление Московской железной дороги Митьковская соединительная железнодорожная ветка, на ней располагаются две станции – Митьково и Николаевка. После запуска третьего диаметра они станут частью диаметральной линии Зеленоград – Раменское.

По словам Марата Хуснуллина, пассажирское движение по всем пяти маршрутам Московских центральных диаметров планируется запустить в 2025 году.