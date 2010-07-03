Элементы станций МЦД-1 покрасят в цвет физалиса

Фото: пресс-служба ЦППК

Элементы станций первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) окрасят в цвет физалиса (оранжевый). Это касается кассовых окон, погодных модулей, зданий и других объектов, сообщает пресс-служба ЦППК.

Цветовые элементы интегрируют в пассажирскую навигацию на станциях. Это позволит визуально выделить станции от Лобни до Одинцова. Работы завершат к запуску диаметра.

Торцы платформ и другие элементы на платформах ряда станций МЦД-2 будут цвета фуксии (розовый) – основного цвета диаметра, соединяющего Нахабино и Подольск.

Сейчас на остановочных пунктах ремонтируют кассы, устанавливают погодные модули, на платформы наносят светящиеся полосы безопасности, строят удобные сходы и обновляют элементы навигации.

"Мосгорсправка": навигация на МЦД



Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Всего проект предполагает запуск пяти диаметров с 186 станциями.

Курсировать по МЦД будут поезда "Иволга". В них можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов. Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0".

В семивагонных составах "Иволга 2.0" USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Это еще более семи тысяч разъемов.