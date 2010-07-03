Лабораторию сильнодействующих веществ нашли в Москве

Фото: скриншот видео МВД РФ

Сотрудники управления наркоконтроля МВД пресекли деятельность лаборатории по производству сильнодействующих веществ, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны участники организованной группы, которые подозреваются в распространении сильнодействующих веществ в различные регионы РФ и одну из стран ближнего зарубежья с помощью почтовых отправлений.

В одном из отделений почты в Москве задержали двоих местных жителей с 48 посылками, в одной из которых обнаружен тестостерон. Кроме того, при обыске у них обнаружили лабораторию с оборудованием для производства запрещенных препаратов и прекурсоров. Правоохранители изъяли около 50 килограммов готовой к продаже продукции.

Ранее сотрудники ФСБ России пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконным ввозом пороха из-за рубежа. В Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса.

Обыски по факту незаконной деятельности прошли в 12 регионах России. Оперативники обнаружили три подпольные оружейные мастерские. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у контрабандистов 82 килограмма пороха, 14 единиц огнестрельного оружия и свыше 9 тысяч патронов. По версии оперативников, в трех подпольных мастерских изготовляли патроны и превращали гражданское оружие в его боевые аналоги.