Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

10:02

Лабораторию сильнодействующих веществ нашли в Москве

происшествия криминал

Фото: скриншот видео МВД РФ

Сотрудники управления наркоконтроля МВД пресекли деятельность лаборатории по производству сильнодействующих веществ, сообщает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержаны участники организованной группы, которые подозреваются в распространении сильнодействующих веществ в различные регионы РФ и одну из стран ближнего зарубежья с помощью почтовых отправлений.

В одном из отделений почты в Москве задержали двоих местных жителей с 48 посылками, в одной из которых обнаружен тестостерон. Кроме того, при обыске у них обнаружили лабораторию с оборудованием для производства запрещенных препаратов и прекурсоров. Правоохранители изъяли около 50 килограммов готовой к продаже продукции.

Ранее сотрудники ФСБ России пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконным ввозом пороха из-за рубежа. В Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса.

Обыски по факту незаконной деятельности прошли в 12 регионах России. Оперативники обнаружили три подпольные оружейные мастерские. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у контрабандистов 82 килограмма пороха, 14 единиц огнестрельного оружия и свыше 9 тысяч патронов. По версии оперативников, в трех подпольных мастерских изготовляли патроны и превращали гражданское оружие в его боевые аналоги.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика