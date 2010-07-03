ФСБ пресекла деятельность по незаконному ввозу пороха в Россию

Фото: ТАСС/ ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконным ввозом пороха из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде пороха в РФ из-за рубежа. В Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса", – заявили в управлении.

Обыски по факту незаконной деятельности прошли в 12 регионах России. Оперативники обнаружили три подпольные оружейные мастерские. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у контрабандистов 82 килограммов пороха, 14 единиц огнестрельного оружия и свыше 9 тысяч патронов. По версии оперативников, в трех подпольных мастерских изготовляли патроны и превращали гражданское оружие в его боевые аналоги.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве, республике Татарстан и Тюменской области сторонников запрещенной на территории России исламистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

