Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:49

ФСБ пресекла деятельность по незаконному ввозу пороха в Россию

происшествия

Фото: ТАСС/ ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась незаконным ввозом пороха из-за рубежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность преступной группы, причастной к контрабанде пороха в РФ из-за рубежа. В Красноярске, Москве и Новосибирске задержаны организаторы нелегального бизнеса", – заявили в управлении.

Обыски по факту незаконной деятельности прошли в 12 регионах России. Оперативники обнаружили три подпольные оружейные мастерские. Кроме того, сотрудники ФСБ изъяли у контрабандистов 82 килограммов пороха, 14 единиц огнестрельного оружия и свыше 9 тысяч патронов. По версии оперативников, в трех подпольных мастерских изготовляли патроны и превращали гражданское оружие в его боевые аналоги.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Москве, республике Татарстан и Тюменской области сторонников запрещенной на территории России исламистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика