Мужчину в Малайзии приговорили к 34 месяцам тюрьмы за убийство беременной кошки

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мужчину в Малайзии приговорили к 34 месяцам тюремного заключения и штрафу почти в 10 тысяч долларов за убийство беременной кошки, сообщает РИА Новости.

Благодаря записям видеонаблюдения местная полиция установила, что 14 сентября в одной из прачечных находились двое мужчин. Один из них поднял кошку из-под стола и бросил в сушильную машину. Перед уходом злоумышленники вставили в сушилку жетоны.

В итоге животное погибло. Менеджер прачечной подал заявление в полицию, и в тот же день подозреваемых задержали.

В результате суд признал виновным 42-летнего мужчину в причинении страданий кошке. Его приговорили к 34 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 40 тысяч малайских ринггитов (9,6 тысячи долларов США).

По словам судьи, такой приговор должен служить уроком для общества. Он отметил, что животные не должны подвергаться насилию.

Ранее в правительстве России разработали проект постановления, который снова позволит бездомным животным проживать в подвалах жилых домов: они помогут бороться с крысами и найдут убежище в холодное время года. Решать окончательно, открывать ли подвалы, будут сами жильцы на общем собрании.