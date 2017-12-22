Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

22 декабря, 20:09

Полиция начала проверку после побега иностранцев из суда‍ в Москве

суды происшествия

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Полиция начала проверку после побега двух человек из здания суда в Москве.

Их доставили в суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Пока мужчин не задержали.

Известно, что сбежали мужчины из Кузьминского районного суда, сообщает Агентство "Москва". Это граждане Узбекистана 1989 и 1992 годов рождения. На одного из них составили административный протокол о нарушении миграционного законодательства. В городе ввели план "Перехват".

В пресс-службе суда подтвердили информацию об инциденте. Во время изготовления копий постановлений суда мужчины отпросились покурить на улицу и сбежали.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать