Полиция начала проверку после побега иностранцев из суда‍ в Москве

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков

Полиция начала проверку после побега двух человек из здания суда в Москве.

Их доставили в суд для решения вопроса о привлечении к административной ответственности. Пока мужчин не задержали.

Известно, что сбежали мужчины из Кузьминского районного суда, сообщает Агентство "Москва". Это граждане Узбекистана 1989 и 1992 годов рождения. На одного из них составили административный протокол о нарушении миграционного законодательства. В городе ввели план "Перехват".

В пресс-службе суда подтвердили информацию об инциденте. Во время изготовления копий постановлений суда мужчины отпросились покурить на улицу и сбежали.