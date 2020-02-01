Сбежавший из суда в Новокузнецке преступник пойман

Фото: скриншот видео телеграм-канала Hue

Сбежавшего из новокузнецкого суда Андрея Федорова, которого приговорили к 15 годам колонии, задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Кемеровской области – Кузбассу.

Преступник переоделся и изменил внешность, чтобы его не узнали по ориентировке. Мужчину задержали в подъезде жилого дома в Новокузнецке.

29 января 33-летний уроженец Междуреченска получил 15 лет колонии по статье "Грабеж". Он попросился в туалет, куда его сопроводил начальник конвойной службы. Там мужчина ударил конвойного по лицу и сбежал.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья". ГУ МВД по Кузбассу по факту произошедшего начало служебную проверку, преступника объявили в розыск. Прокуратура Кузбасса проверит исполнение законодательства о содержании обвиняемых, находящихся под стражей в конвойном помещении.

После происшествия конвоира госпитализировали. Сейчас он выписан из больницы.