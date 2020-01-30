В Новокузнецке осужденный сбежал из здания суда

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Следственные органы по Кемеровской области возбудили уголовное дело после побега из здания суда подсудимого.

Инцидент произошел 29 января в Новокузнецке. Подсудимый напал на начальника конвойной службы и скрылся. Как сообщается на сайте СК по региону, в рамках расследования установят, надлежащим ли образом производилось конвоирование.

По предварительным данным, осужденный сбежал в момент, когда сотрудник конвоя сопровождал его в туалет. 33-летний осужденный несколько раз ударил конвоира по лицу и скрылся из здания суда, передает "Комсомольская правда".

Злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности за разбои и грабежи. Он получил 15 лет лишения свободы, поиски продолжаются. 20 января порядка 26 заключенных сбежало из тюрьмы на северо-западе Бразилии.

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