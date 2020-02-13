Движение поездов на фиолетовой ветке осуществляется штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется по графику, сообщает пресс-служба подземки.

Ранее на станции "Полежаевская" пассажиров высадили из поезда, ехавшего в сторону центра. Состав убрали с линии для проверки.

В связи с этим число пассажиров, ожидающих поезд на платформе, увеличилось. Кроме того, несколько следующих поездов на время высадки снизили скорость для соблюдения интервала. Сразу после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме.

В начале февраля стало известно, что на ремонт закрываются кассы северного вестибюля станции "Тушинская" фиолетовой ветки. Они недоступны до конца марта.

Для приобретения проездных билетов пассажиры могут воспользоваться кассами на улице у входа и автоматами. Помимо этого, есть возможность использования банковских карт и других устройств с бесконтактной технологией.