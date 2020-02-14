Движение на МЦД-2 ограничат по выходным до марта

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Движение на центральном участке второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) будет ограничено до конца февраля.

По выходным 15-16, 22-24 и 29 февраля с 9:40 до 13:30 движение поездов осуществляться не будет. В эти дни отменят все поезда на участке от станции "Рижская" до "Курской" и от "Курской" до "Каланчевской". Изменение расписания связано с проведением работ по развитию путевой инфраструктуры, сообщили пресс-службе АО "Центральная ППК".

"Это наш город": на МЦД переименуют 14 станций

Движение по Московским центральным диаметрам открыли в конце ноября 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из них можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

За время работы МЦД удалось разгрузить 20 станций метро. Это произошло благодаря тому, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. Со дня введения платного режима проезда за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили на проезде более 205 миллионов рублей.