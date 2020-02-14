Движение поездов от станции "Владыкино" до "Чеховской" приостановлено

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Движение поездов метро от станции "Владыкино" до "Чеховской" приостановлено из-за падения пассажира на рельсы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на официальный твиттер-аккаунт Московского метрополитена.

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) увеличены интервалы движения поездов из-за пассажира на пути. — Московское метро (@MetroOperativno) February 14, 2020



Также пассажиров предупреждают, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Накануне аналогичный инцидент произошел на участке Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. Движение тогда ограничили от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Трубная".

Ранее в пятницу, 14 февраля, москвичей призвали отказаться от личных автомобилей из-за опасной погоды. Заменить их можно городским транспортом, в том числе метро.

