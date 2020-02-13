В Зеленограде планируют построить путепровод через железную дорогу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Градостроительно-земельная комиссия приняла решение о подготовке проекта планировки транспортной развязки через Октябрьскую железную дорогу в районе платформы Малино.

Четырехполосная эстакада должна связать улицу Малинскую с Центральным проспектом в юго-восточной части Зеленограда, снизив нагрузку на действующие путепроводы в створе улицы Радио и на Панфиловском проспекте. При этом пробег автомобилей сократится примерно на 1 километр.

Планируется построить 2,3 километра дорог – эстакаду (600 метров), Проектируемый проезд № 4806 – от эстакады до Центрального проспекта (1,15 километра), участки Малинской улицы и Проектируемого проезда № 65 (510 метров).

Трассу Проектируемого проезда № 4806 проложат по существующей просеке вдоль опор ЛЭП. Это позволит сохранить деревья.

Ранее стало известно, что в Зеленограде появится завод по производству лекарств. Там будут производить лекарства для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, а также рассеянного склероза.