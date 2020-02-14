Повышенный уровень опасности продлили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Антон Великжанин

Желтый уровень погодной опасности в Москве и области продлен до воскресенья, 16 февраля, из-за гололедицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения – до 11:00 16 февраля", – говорится в сообщении.

Автомобилистам также рекомендовали использовать городской транспорт в часы пик из-за снега и гололедицы.

"К вечеру прогнозируем "пятничное" ухудшение ситуации. Поэтому в пиковое время лучше выбирать городской транспорт", – говорится в сообщении ГКУ "Центра организации дорожного движения" (ЦОДД).

В пятницу, 14 февраля, в Москве сохранится облачная погода с прояснениями во второй половине дня. Возможен небольшой снег.

Температура в городе составит от 0 до +2 градусов, в Подмосковье – от 0 до +3. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что на 2–3 миллиметра выше нормы.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отмечала, что в грядущие выходные столица будет находиться в далекой от центра циклона зоне. Давление будет немного повышенным, при этом продолжит дуть теплый ветер.

На следующей неделе в столичном регионе ожидаются резкие изменения в погоде. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что в Москве и области усилится ветер – до 8–13 метров в секунду. А температура в начале недели поднимется до +5 градусов.

Причиной тому станет атлантический циклон, который приблизится к европейской части страны. В его эпицентре давление может упасть до 700 миллиметров ртутного столба – такие показатели редки даже для тропиков.

