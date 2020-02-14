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14 февраля, 19:08

Входы и выходы станций метро у "ВТБ Арены" могут ограничить из-за концерта

город транспорт метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Входы и выходы станций метро, прилегающих к стадиону "ВТБ Арена", вечером 14 февраля могут ограничить по требованию полиции. Возможные изменения связаны с концертом Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

Выступление начнется в 20:00. Пассажирам советуют добираться до стадиона через станции метро "Динамо" и "Петровский парк". В связи с ограничениями горожан призывают быть внимательными.

Билеты на обратную поездку рекомендуют покупать заранее, чтобы сэкономить время после мероприятия. Оплатить проезд также можно банковской картой на турникетах со специальными стикерами.

В пятницу, 14 февраля, на Серпуховско-Тимирязевской линии подземки произошел сбой, коснувшийся участка от станции "Владыкино" до "Чеховской". На рельсы упал пассажир. Сейчас движение восстановлено.

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