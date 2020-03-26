Движение на МЦК восстановлено после инцидента с пассажиром

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено. Сбой в движении произошел инцидента с пассажиром на станции "Угрешская". Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Движение поездов на МЦК (14) по часовой стрелке восстановлено и вводится в график", – говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Отмечается, что движение поездов было приостановлено из-за пассажира на пути на станции.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Пассажира извлекли, прибывший на место наряд скорой помощи констатировал смерть. В движении из-за происшествия случился сбой. Поезда не ездили от станции "Владыкино" до станции "Чеховская", в обратном направлении они курсировали с увеличенным интервалом.